Компенсація Інженер-програміст in Netherlands у IMC варіюється від €146K за year для L1 до €160K за year для L4. Медіанний yearний пакет компенсації in Netherlands становить €160K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації IMC. Останнє оновлення: 12/6/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L1
(Початковий рівень)
$168K
$129K
$0
$39K
L2
$169K
$119K
$0
$50.1K
L3
$176K
$119K
$0
$57.1K
L4
$185K
$121K
$0
$63.3K
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Які кар'єрні рівні в IMC?

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в IMC in Netherlands складає річну загальну компенсацію €201,089. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в IMC для позиції Інженер-програміст in Netherlands складає €152,749.

Інші ресурси

