iManage Зарплати

Зарплата iManage варіюється від $121,390 загальної компенсації на рік для Information Technologist (IT) на нижньому рівні до $426,629 для Продажі на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників iManage. Останнє оновлення: 10/20/2025

Інженер-програміст
Median $176K
Cybersecurity Analyst
Median $128K
Продукт-менеджер
Median $130K

Обслуговування клієнтів
$139K
Дата-сайентист
$125K
Information Technologist (IT)
$121K
Продажі
$427K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$129K
Найвищеоплачувана позиція в iManage - це Продажі at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $426,629. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в iManage складає $129,551.

