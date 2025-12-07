Каталог компаній
Hyland
Hyland Продакт-дизайнер Зарплати

Середня загальна компенсація Продакт-дизайнер in Poland у Hyland варіюється від PLN 238K до PLN 325K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Hyland. Останнє оновлення: 12/7/2025

Середня загальна компенсація

$69K - $83.4K
Poland
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$64.5K$69K$83.4K$88K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Які кар'єрні рівні в Hyland?

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Продакт-дизайнер в Hyland in Poland складає річну загальну компенсацію PLN 325,149. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Hyland для позиції Продакт-дизайнер in Poland складає PLN 238,255.

Інші ресурси

