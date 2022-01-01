Hexaware Technologies Зарплати

Каталог компаній
Зарплата Hexaware Technologies варіюється від $3,616 загальної компенсації на рік для Бухгалтер на нижньому рівні до $273,625 для Технічний програмний менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Hexaware Technologies. Останнє оновлення: 9/10/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $7.2K

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Архітектор рішень
Median $122K
Бухгалтер
$3.6K

Бізнес-операції
$5.3K
Бізнес-аналітик
$7.3K
Обслуговування клієнтів
$5.4K
Аналітик даних
$21.8K
Дата-сайентист
$10.1K
Фінансовий аналітик
$15.6K
IT-спеціаліст
$79.7K
Маркетинг
$7.5K
Продукт-менеджер
$98.5K
Проєктний менеджер
$121K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$31.3K
Технічний програмний менеджер
$274K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Hexaware Technologies - це Технічний програмний менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $273,625. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Hexaware Technologies складає $15,635.

