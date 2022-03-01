Каталог компаній
Henry Ford Health System
Henry Ford Health System Зарплати

Зарплата Henry Ford Health System варіюється від $94,554 загальної компенсації на рік для Дата-сайентист на нижньому рівні до $169,150 для Програмний менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Henry Ford Health System. Останнє оновлення: 9/14/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $100K
Дата-сайентист
$94.6K
Програмний менеджер
$169K

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Henry Ford Health System - це Програмний менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $169,150. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Henry Ford Health System складає $100,000.

