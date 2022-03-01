Henry Ford Health System Зарплати

Зарплата Henry Ford Health System варіюється від $94,554 загальної компенсації на рік для Дата-сайентист на нижньому рівні до $169,150 для Програмний менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Henry Ford Health System . Останнє оновлення: 9/14/2025