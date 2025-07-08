Haus Зарплати

Зарплата Haus варіюється від $140,700 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $199,000 для Операції з доходами на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Haus . Останнє оновлення: 11/24/2025