Haus Зарплати

Зарплата Haus варіюється від $140,700 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $199,000 для Операції з доходами на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Haus. Останнє оновлення: 11/24/2025

Операції з доходами
$199K
Інженер-програміст
$141K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Haus - це Операції з доходами at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $199,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Haus складає $169,850.

