Goibibo Зарплати

Зарплата Goibibo варіюється від $11,854 загальної компенсації на рік для Продукт-дизайнер на нижньому рівні до $65,444 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Goibibo. Останнє оновлення: 10/16/2025

Інженер-програміст
Median $15.6K

Backend програмний інженер

Продукт-дизайнер
$11.9K
Продукт-менеджер
$60.9K

Менеджер з розробки програмного забезпечення
$65.4K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Goibibo - це Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $65,444. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Goibibo складає $38,255.

