Середня загальна компенсація Обслуговування клієнтів in United States у Giant Eagle варіюється від $21.6K до $30.2K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Giant Eagle. Останнє оновлення: 12/6/2025

Середня загальна компенсація

$23.4K - $28.3K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$21.6K$23.4K$28.3K$30.2K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Які кар'єрні рівні в Giant Eagle?

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Обслуговування клієнтів в Giant Eagle in United States складає річну загальну компенсацію $30,160. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Giant Eagle для позиції Обслуговування клієнтів in United States складає $21,580.

