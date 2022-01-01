Каталог компаній
Extreme Networks
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Extreme Networks Зарплати

Зарплата Extreme Networks варіюється від $103,530 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $243,775 для Продажі на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Extreme Networks. Останнє оновлення: 9/11/2025

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Інженер-програміст
P3 $104K
P4 $104K
Обслуговування клієнтів
$154K
Інженер з апаратного забезпечення
$114K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Маркетинг
$166K
Продукт-дизайнер
$211K
Продукт-менеджер
$133K
Програмний менеджер
$176K
Продажі
$244K
Інженер з продажів
$192K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $195K
Технічний програмний менеджер
$147K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Extreme Networks - це Продажі at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $243,775. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Extreme Networks складає $160,092.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Extreme Networks

Схожі компанії

  • MobileIron
  • Infinera
  • Equinix
  • Akamai
  • Cisco
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси