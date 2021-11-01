Довідник компаній
Exact Sciences Зарплати

Діапазон зарплат Exact Sciences коливається від $108,455 у загальній компенсації на рік для Бізнес-операції на нижньому кінці до $353,760 для Юридичний на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Exact Sciences. Останнє оновлення: 8/22/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $115K

Повнофункціональний інженер-програміст

Біомедичний інженер
$171K
Бізнес-операції
$108K

Бізнес-аналітик
$149K
Аналітик даних
$149K
Науковець даних
$141K
Інформаційний технолог (ІТ)
$150K
Юридичний
$354K
Дизайнер продукту
$132K
Менеджер продукту
$241K
Менеджер проекту
$175K
Продажі
$196K
