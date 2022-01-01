Doximity Зарплати

Діапазон зарплат Doximity коливається від $120,000 у загальній компенсації на рік для Маркетинг на нижньому кінці до $299,000 для Менеджер продукту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Doximity. Останнє оновлення: 8/18/2025
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Doximity Гранти на акції/капітал підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% нараховується в 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% нараховується в 2nd-РІК (2.08% щомісячно)
25% нараховується в 3rd-РІК (2.08% щомісячно)
25% нараховується в 4th-РІК (2.08% щомісячно)
