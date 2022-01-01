Довідник компаній
Doximity
Doximity Зарплати

Діапазон зарплат Doximity коливається від $120,000 у загальній компенсації на рік для Маркетинг на нижньому кінці до $299,000 для Менеджер продукту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Doximity. Останнє оновлення: 8/18/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $210K

Повнофункціональний інженер-програміст

Маркетинг
Median $120K
Менеджер продукту
Median $299K

Науковець даних
Median $125K
Розвиток бізнесу
$124K
Аналітик даних
$219K
Дизайнер продукту
$225K
Продажі
$225K
Графік вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Doximity Гранти на акції/капітал підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% нараховується в 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% нараховується в 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% нараховується в 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% нараховується в 4th-РІК (2.08% щомісячно)

Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Doximity, є Менеджер продукту з річною загальною компенсацією $299,000. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Doximity, становить $214,550.

