Компенсація Менеджер інженерів-програмістів in United States у Databricks варіюється від $441K за year для M2 до $1.2M за year для M5. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $1.13M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Databricks. Останнє оновлення: 11/1/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
M2
$441K
$231K
$170K
$40.5K
M3
$945K
$239K
$671K
$35.4K
M4
$1.15M
$247K
$867K
$37.1K
M5
$1.2M
$301K
$865K
$31K
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Databricks RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)