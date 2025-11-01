Каталог компаній
Databricks
Databricks
Компенсація Інженер-програміст in United States у Databricks варіюється від $254K за year для L3 до $1.26M за year для L7. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $252K.

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L3
Software Engineer(Початковий рівень)
$254K
$145K
$88.3K
$21.1K
L4
$413K
$177K
$217K
$18.9K
L5
Senior Software Engineer
$635K
$207K
$406K
$22.4K
L6
Staff Engineer
$825K
$237K
$553K
$35.3K
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Databricks RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Включені посади

Backend-інженер програмного забезпечення

Full-Stack інженер програмного забезпечення

Інженер програмного забезпечення виробництва

Інженер безпеки програмного забезпечення

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Databricks in United States складає річну загальну компенсацію $1,257,556. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Databricks для позиції Інженер-програміст in United States складає $251,875.

