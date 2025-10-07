Каталог компаній
D2L
D2L Full-Stack програмний інженер Зарплати

Компенсація Full-Stack програмний інженер in Canada у D2L варіюється від CA$71.7K за year для L1 до CA$143K за year для L4. Медіанний yearний пакет компенсації in Canada становить CA$97.8K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації D2L. Останнє оновлення: 10/7/2025

Середня Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції ()
Бонус
L1
Software Developer I(Початковий рівень)
CA$71.7K
CA$70.4K
CA$308.6
CA$1K
L2
Software Developer II
CA$95.7K
CA$91.7K
CA$1.1K
CA$2.9K
L3
Senior Software Developer I
CA$97.9K
CA$93K
CA$2K
CA$2.9K
L4
Senior Software Developer II
CA$143K
CA$125K
CA$7.7K
CA$10.1K
Порівняти рівні

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Які кар'єрні рівні в D2L?

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Full-Stack програмний інженер в D2L in Canada складає річну загальну компенсацію CA$143,131. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в D2L для позиції Full-Stack програмний інженер in Canada складає CA$94,137.

Інші ресурси