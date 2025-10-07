D2L Full-Stack програмний інженер Зарплати

Компенсація Full-Stack програмний інженер in Canada у D2L варіюється від CA$71.7K за year для L1 до CA$143K за year для L4. Медіанний yearний пакет компенсації in Canada становить CA$97.8K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації D2L. Останнє оновлення: 10/7/2025

Назва рівня Загалом Базова Акції ( /yr ) Бонус L1 Software Developer I ( Початковий рівень ) CA$71.7K CA$70.4K CA$308.6 CA$1K L2 Software Developer II CA$95.7K CA$91.7K CA$1.1K CA$2.9K L3 Senior Software Developer I CA$97.9K CA$93K CA$2K CA$2.9K L4 Senior Software Developer II CA$143K CA$125K CA$7.7K CA$10.1K Переглянути 2 Більше рівнів

CA$225K Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на CA$42.3K+ (іноді CA$423K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Останні подання зарплат

​ Фільтр таблиці Підписатися Додати Додати комп. Додати компенсацію

Компанія Місцезнаходження | Дата Назва рівня Тег Роки досвіду Загалом / У компанії Загальна компенсація ( CAD ) Оклад | Акції (рік) | Бонус Зарплати не знайдено Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Отримувати сповіщення про нові зарплати Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії

HR / Рекрутинг? Створіть інтерактивну пропозицію

Внести дані

Який графік вестингу в D2L ?

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку Підписатися на перевірені Інженер-програміст пропозиції . Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше → Введіть вашу електронну пошту Введіть вашу електронну пошту Підписатися Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.