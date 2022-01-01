Довідник компаній
Cambium Learning Group
Cambium Learning Group Зарплати

Діапазон зарплат Cambium Learning Group коливається від $50,250 у загальній компенсації на рік для Людські ресурси на нижньому кінці до $159,120 для Менеджер продукту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Cambium Learning Group. Останнє оновлення: 8/12/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $146K
Науковець даних
$111K
Людські ресурси
$50.3K

Менеджер продукту
$159K
Технічний менеджер програми
$121K
Технічний письменник
$63.7K
Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Cambium Learning Group, є Менеджер продукту at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $159,120. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Cambium Learning Group, становить $115,545.

Інші ресурси