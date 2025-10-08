Компенсація Програмний інженер забезпечення якості (QA) in United States у CVS Health варіюється від $105K за year для L1 до $135K за year для L3. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $111K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації CVS Health. Останнє оновлення: 10/8/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції ()
Бонус
L1
$105K
$101K
$5K
$0
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$135K
$127K
$0
$8.5K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
