CVS Health Програмний інженер забезпечення якості (QA) Зарплати

Компенсація Програмний інженер забезпечення якості (QA) in United States у CVS Health варіюється від $105K за year для L1 до $135K за year для L3. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $111K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації CVS Health. Останнє оновлення: 10/8/2025

Назва рівня Загалом Базова Акції ( /yr ) Бонус L1 Software Engineer ( Початковий рівень ) $105K $101K $5K $0 L2 Senior Software Engineer I $ -- $ -- $ -- $ -- L3 Senior Software Engineer II $135K $127K $0 $8.5K L4 Lead Software Engineer $ -- $ -- $ -- $ -- Переглянути 2 Більше рівнів

