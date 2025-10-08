Каталог компаній
CVS Health
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Full-Stack програмний інженер

CVS Health Full-Stack програмний інженер Зарплати

Компенсація Full-Stack програмний інженер in United States у CVS Health варіюється від $113K за year для L1 до $153K за year для L4. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $131K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації CVS Health. Останнє оновлення: 10/8/2025

Середня Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції ()
Бонус
L1
Software Engineer(Початковий рівень)
$113K
$107K
$656
$4.8K
L2
Senior Software Engineer I
$121K
$113K
$0
$7.5K
L3
Senior Software Engineer II
$153K
$133K
$0
$20K
L4
Lead Software Engineer
$153K
$134K
$0
$18.7K
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Які кар'єрні рівні в CVS Health?

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Full-Stack програмний інженер в CVS Health in United States складає річну загальну компенсацію $168,125. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в CVS Health для позиції Full-Stack програмний інженер in United States складає $132,000.

