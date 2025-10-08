Компенсація Backend програмний інженер in United States у CVS Health варіюється від $112K за year для L1 до $197K за year для L5. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $121K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації CVS Health. Останнє оновлення: 10/8/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції ()
Бонус
L1
$112K
$107K
$0
$5.4K
L2
$122K
$113K
$48
$8.5K
L3
$140K
$129K
$0
$11K
L4
$160K
$147K
$3.8K
$9.4K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
