Середня загальна компенсація Аналітик кібербезпеки у Chainlink Labs варіюється від $128K до $174K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Chainlink Labs. Останнє оновлення: 12/6/2025

Середня загальна компенсація

$137K - $165K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$128K$137K$165K$174K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Графік Вестингу

20%

РІК 1

20%

РІК 2

20%

РІК 3

20%

РІК 4

20%

РІК 5

Тип Акцій
Options

У Chainlink Labs Options підлягають 5-річному графіку вестингу:

  • 20% передається у 1st-РІК (20.00% щорічно)

  • 20% передається у 2nd-РІК (5.00% щоквартально)

  • 20% передається у 3rd-РІК (5.00% щоквартально)

  • 20% передається у 4th-РІК (5.00% щоквартально)

  • 20% передається у 5th-РІК (5.00% щоквартально)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Аналітик кібербезпеки в Chainlink Labs складає річну загальну компенсацію $174,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Chainlink Labs для позиції Аналітик кібербезпеки складає $127,500.

Інші ресурси

