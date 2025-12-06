Каталог компаній
CGI
CGI Інженер-програміст Зарплати

Компенсація Інженер-програміст in Canada у CGI варіюється від CA$75.2K за year для Associate Software Engineer до CA$125K за year для Lead Analyst. Медіанний yearний пакет компенсації in Canada становить CA$82.6K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації CGI. Останнє оновлення: 12/6/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Associate Software Engineer
(Початковий рівень)
$54.7K
$53.7K
$716
$287
Software Engineer
$61.5K
$60.3K
$776
$425
Senior Software Engineer
$71.6K
$70.4K
$822
$399
Lead Analyst
$90.6K
$82.2K
$7.2K
$1.3K
Останні подання зарплат
Зарплати стажерів

Які кар'єрні рівні в CGI?

Включені посади

Backend-інженер програмного забезпечення

Full-Stack інженер програмного забезпечення

Інженер забезпечення якості (QA) програмного забезпечення

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в CGI in Canada складає річну загальну компенсацію CA$124,640. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в CGI для позиції Інженер-програміст in Canada складає CA$82,553.

Схожі компанії

  • Cognizant
  • Infosys
  • Wipro
  • HCL Technologies
  • CSG
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси

