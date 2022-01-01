Cerner Зарплати

Каталог компаній
Зарплата Cerner варіюється від $2,387 загальної компенсації на рік для Продакт-менеджер на нижньому рівні до $195,640 для Продажі на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Cerner. Останнє оновлення: 11/14/2025

Інженер-програміст
Software Engineer $8.7K
Associate Senior Software Engineer $11.8K
Senior Software Engineer $19.6K

Full-Stack інженер програмного забезпечення

Backend-інженер програмного забезпечення

Консультант з управління
Median $58.3K
Архітектор рішень
Median $91.4K

Бізнес-операції
$53.3K
Бізнес-аналітик
$49.8K
Обслуговування клієнтів
$51.7K
Дейта-аналітик
$68.7K
Менеджер з дейта-сайенс
$58.1K
Дейта-сайентист
$63.7K
Кадрові ресурси
$14.1K
Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ)
$124K
Продакт-дизайнер
Median $100K
Продакт-менеджер
$2.4K
Програм-менеджер
Median $95.8K
Продажі
$196K
Інженер з продажів
$87.6K
Аналітик кібербезпеки
$140K
Менеджер інженерів-програмістів
$19.3K
Технічний програм-менеджер
Median $97.6K
Технічний письменник
$88.6K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Cerner - це Продажі at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $195,640. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Cerner складає $61,012.

