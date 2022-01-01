CEMEX Зарплати

Зарплата CEMEX варіюється від $20,031 загальної компенсації на рік для Дата-сайентист на нижньому рівні до $47,179 для Проєктний менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників CEMEX . Останнє оновлення: 9/10/2025