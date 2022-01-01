CEMEX Зарплати

Каталог компаній
CEMEX
Зарплата CEMEX варіюється від $20,031 загальної компенсації на рік для Дата-сайентист на нижньому рівні до $47,179 для Проєктний менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників CEMEX. Останнє оновлення: 9/10/2025

$160K

Інженер-будівельник
$21.8K
Дата-сайентист
$20K
Проєктний менеджер
$47.2K

Інженер-програміст
$38.4K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в CEMEX - це Проєктний менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $47,179. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в CEMEX складає $30,112.

