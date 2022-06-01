Каталог компаній
Blucora
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Blucora Зарплати

Зарплата Blucora варіюється від $102,900 загальної компенсації на рік для Аналітик даних на нижньому рівні до $155,775 для Менеджер з науки про дані на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Blucora. Останнє оновлення: 8/31/2025

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Аналітик даних
$103K
Менеджер з науки про дані
$156K
Інженер-програміст
Median $113K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Blucora - це Менеджер з науки про дані at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $155,775. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Blucora складає $113,000.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Blucora

Схожі компанії

  • BNY Mellon
  • Citizens Bank
  • CNO Financial Group
  • Citi
  • JPMorgan Chase
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси