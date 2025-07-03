Каталог компаній
Bill & Melinda Gates Foundation
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Bill & Melinda Gates Foundation Зарплати

Зарплата Bill & Melinda Gates Foundation варіюється від $184,075 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $241,200 для Дата-сайентист на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Bill & Melinda Gates Foundation. Останнє оновлення: 10/10/2025

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Програмний менеджер
Median $208K
Дата-сайентист
$241K
Продукт-дизайнер
$230K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Інженер-програміст
$184K

Науковець-дослідник

Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Bill & Melinda Gates Foundation ay Дата-сайентист at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $241,200. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Bill & Melinda Gates Foundation ay $218,750.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Bill & Melinda Gates Foundation

Схожі компанії

  • Amazon
  • Coinbase
  • Uber
  • Netflix
  • Airbnb
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси