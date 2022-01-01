Довідник компаній
Balyasny Asset Management L.P.
Працюєте тут? Заявіть про свою компанію

Balyasny Asset Management L.P. Зарплати

Діапазон зарплат Balyasny Asset Management L.P. коливається від $181,570 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $1,281,375 для Інвестиційний банкір на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Balyasny Asset Management L.P.. Останнє оновлення: 8/25/2025

$160K

Отримайте зарплату, а не будьте обмануті

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо збільшень на 30 тис.+ доларів (іноді 300 тис.+ доларів).Отримайте переговори щодо вашої зарплати або перевірка резюме справжніми експертами - рекрутерами, які роблять це щодня.

Інженер-програміст
Associate Software Engineer $182K
Software Engineer $240K
Senior Software Engineer $378K

Бекенд-інженер

Повнофункціональний інженер-програміст

Кількісний розробник

Фінансовий аналітик
Median $235K
Аналітик даних
$251K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

39 15
39 15
Інформаційний технолог (ІТ)
$293K
Інвестиційний банкір
$1.28M
Менеджер продукту
$371K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$492K
Відсутня ваша посада?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти розблокувати сторінку.


Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Balyasny Asset Management L.P., є Інвестиційний банкір at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $1,281,375. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Balyasny Asset Management L.P., становить $292,530.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Balyasny Asset Management L.P.

Пов'язані компанії

  • WorldQuant
  • BCG
  • McKinsey
  • Plaid
  • Addepar
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси