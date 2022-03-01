Каталог компаній
AVEVA
AVEVA Зарплати

Зарплата AVEVA варіюється від $26,427 загальної компенсації на рік для Продажі на нижньому рівні до $209,000 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників AVEVA. Останнє оновлення: 8/26/2025

$160K

Інженер-програміст
Associate Software Engineer $104K
Software Engineer I $106K
Software Engineer II $128K
Senior Software Engineer $160K

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $209K
IT-спеціаліст
Median $111K

Маркетинг
Median $120K
Обслуговування клієнтів
$147K
Дата-сайентист
$99.5K
Фінансовий аналітик
$102K
Продукт-дизайнер
$100K
Продукт-менеджер
$128K
Програмний менеджер
$67.2K
Проєктний менеджер
$92.2K
Продажі
$26.4K
Архітектор рішень
$113K
Технічний програмний менеджер
$148K
Поширені запитання

El puesto con mayor salario reportado en AVEVA es Менеджер з розробки програмного забезпечення con una compensación total anual de $209,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en AVEVA es $111,000.

