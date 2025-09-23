Каталог компаній
Autodesk
Autodesk Інженер-програміст Зарплати

Компенсація Інженер-програміст in United States у Autodesk варіюється від $138K за year для Grade 8 до $430K за year для Grade 15. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $166K. Останнє оновлення: 9/23/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Software Engineer 1
Grade 8(Початковий рівень)
$138K
$120K
$12.3K
$5.9K
Software Engineer 2
Grade 9
$160K
$132K
$18.4K
$9.2K
Software Engineer 3
Grade 10
$160K
$147K
$10.2K
$2.8K
Senior Software Engineer 1
Grade 11
$183K
$141K
$35.8K
$5.8K
$160K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Графік Вестингу

33.3%

РІК 1

33.3%

РІК 2

33.3%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У Autodesk RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33.3% передається у 1st-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% передається у 2nd-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% передається у 3rd-РІК (33.30% щорічно)

33.3%

РІК 1

33.3%

РІК 2

33.3%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У Autodesk RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33.3% передається у 1st-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% передається у 2nd-РІК (8.32% щоквартально)

  • 33.3% передається у 3rd-РІК (8.32% щоквартально)



Включені посади

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Інженер даних

Програмний інженер виробництва

Поширені запитання

Compensația totală anuală mediană raportată la Autodesk pentru rolul de Інженер-програміст in United States este $160,600.

Інші ресурси