Компенсація Інженер-програміст in United States у Autodesk варіюється від $138K за year для Grade 8 до $430K за year для Grade 15. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $166K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Autodesk. Останнє оновлення: 9/23/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Software Engineer 1
$138K
$120K
$12.3K
$5.9K
Software Engineer 2
$160K
$132K
$18.4K
$9.2K
Software Engineer 3
$160K
$147K
$10.2K
$2.8K
Senior Software Engineer 1
$183K
$141K
$35.8K
$5.8K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
33.3%
РІК 1
33.3%
РІК 2
33.3%
РІК 3
33.3%
РІК 1
33.3%
РІК 2
33.3%
РІК 3
У Autodesk RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:
33.3% передається у 1st-РІК (33.30% щорічно)
33.3% передається у 2nd-РІК (8.32% щоквартально)
33.3% передається у 3rd-РІК (8.32% щоквартально)
