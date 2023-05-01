Довідник компаній
Arcadia io
Працюєте тут? Заявіть про свою компанію

Arcadia io Зарплати

Діапазон зарплат Arcadia io коливається від $132,300 у загальній компенсації на рік для Менеджер продукту на нижньому кінці до $177,110 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Arcadia io. Останнє оновлення: 8/19/2025

$160K

Отримайте зарплату, а не будьте обмануті

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо збільшень на 30 тис.+ доларів (іноді 300 тис.+ доларів).Отримайте переговори щодо вашої зарплати або перевірка резюме справжніми експертами - рекрутерами, які роблять це щодня.

Інженер-програміст
Median $140K
Менеджер продукту
$132K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$177K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Відсутня ваша посада?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти розблокувати сторінку.


Часті запитання

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Arcadia io je Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $177,110. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Arcadia io je $140,000.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Arcadia io

Пов'язані компанії

  • Roblox
  • Lyft
  • Pinterest
  • Databricks
  • Coinbase
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси