Компенсація Аналітик кібербезпеки у Apple варіюється від $202K за year для ICT2 до $270K за year для ICT4. Медіанний yearний пакет компенсації становить $260K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Apple. Останнє оновлення: 10/28/2025

Назва рівня Загалом Базова Акції (/yr) Бонус ICT2 $202K $159K $25.6K $17.5K ICT3 $ -- $ -- $ -- $ -- ICT4 $270K $201K $56.5K $12.2K ICT5 $ -- $ -- $ -- $ -- Переглянути 4 Більше рівнів

Останні подання зарплат

Графік Вестингу Основний Альтернативний 1 25 % РІК 1 25 % РІК 2 25 % РІК 3 25 % РІК 4 Тип Акцій RSU У Apple RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу: 25 % передається у 1st - РІК ( 12.50 % раз на півроку )

25 % передається у 2nd - РІК ( 12.50 % раз на півроку )

25 % передається у 3rd - РІК ( 12.50 % раз на півроку )

25 % передається у 4th - РІК ( 12.50 % раз на півроку ) 25 % РІК 1 25 % РІК 2 25 % РІК 3 25 % РІК 4 Тип Акцій RSU У Apple RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу: 25 % передається у 1st - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 2nd - РІК ( 2.08 % щомісячно )

25 % передається у 3rd - РІК ( 2.08 % щомісячно )

25 % передається у 4th - РІК ( 2.08 % щомісячно )

Який графік вестингу в Apple ?

