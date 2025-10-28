Каталог компаній
Apple
Apple Аналітик кібербезпеки Зарплати

Компенсація Аналітик кібербезпеки у Apple варіюється від $202K за year для ICT2 до $270K за year для ICT4. Медіанний yearний пакет компенсації становить $260K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Apple. Останнє оновлення: 10/28/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
ICT2
$202K
$159K
$25.6K
$17.5K
ICT3
$ --
$ --
$ --
$ --
ICT4
$270K
$201K
$56.5K
$12.2K
ICT5
$ --
$ --
$ --
$ --
Переглянути 4 Більше рівнів
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Apple RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (12.50% раз на півроку)

  • 25% передається у 2nd-РІК (12.50% раз на півроку)

  • 25% передається у 3rd-РІК (12.50% раз на півроку)

  • 25% передається у 4th-РІК (12.50% раз на півроку)

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Apple RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Аналітик кібербезпеки в Apple складає річну загальну компенсацію $444,500. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Apple для позиції Аналітик кібербезпеки складає $255,000.

