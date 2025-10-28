Середня загальна компенсація Програм-менеджер in United States у Alteryx варіюється від $198K до $270K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Alteryx. Останнє оновлення: 10/28/2025
Середня загальна компенсація
33.3%
РІК 1
33.3%
РІК 2
33.4%
РІК 3
У Alteryx RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:
33.3% передається у 1st-РІК (33.30% щорічно)
33.3% передається у 2nd-РІК (33.30% щорічно)
33.4% передається у 3rd-РІК (33.40% щорічно)