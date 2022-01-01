Akuna Capital Зарплати

Діапазон зарплат Akuna Capital коливається від $65,325 у загальній компенсації на рік для Бухгалтер на нижньому кінці до $425,071 для Інженер-програміст на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Akuna Capital . Останнє оновлення: 8/21/2025