Довідник компаній
Akuna Capital
Працюєте тут? Заявіть про свою компанію

Akuna Capital Зарплати

Діапазон зарплат Akuna Capital коливається від $65,325 у загальній компенсації на рік для Бухгалтер на нижньому кінці до $425,071 для Інженер-програміст на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Akuna Capital. Останнє оновлення: 8/21/2025

$160K

Отримайте зарплату, а не будьте обмануті

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо збільшень на 30 тис.+ доларів (іноді 300 тис.+ доларів).Отримайте переговори щодо вашої зарплати або перевірка резюме справжніми експертами - рекрутерами, які роблять це щодня.

Інженер-програміст
Junior Software Engineer $203K
Senior Software Engineer $425K

Повнофункціональний інженер-програміст

Кількісний розробник

Бекенд-інженер

Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $260K
Науковець даних
Median $225K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Бухгалтер
$65.3K
Бізнес-операції
$108K
Фінансовий аналітик
$127K
Інформаційний технолог (ІТ)
$221K
Менеджер проекту
Median $155K
Рекрутер
$99.5K
Відсутня ваша посада?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти розблокувати сторінку.


Часті запитання

Le rôle le mieux payé signalé chez Akuna Capital est Інженер-програміст at the Senior Software Engineer level avec une rémunération totale annuelle de $425,071. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Akuna Capital est de $179,209.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Akuna Capital

Пов'язані компанії

  • Anchorage Digital
  • Point72
  • DRW
  • Chatham Financial
  • Francisco Partners
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси