Abrigo
Abrigo Зарплати

Зарплата Abrigo варіюється від $94,565 загальної компенсації на рік для Продукт-менеджер на нижньому рівні до $154,000 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Abrigo. Останнє оновлення: 10/10/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $154K

Full-Stack програмний інженер

Обслуговування клієнтів
$141K
Продукт-менеджер
$94.6K

Архітектор рішень
$151K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Abrigo - це Інженер-програміст з річною загальною компенсацією $154,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Abrigo складає $146,000.

