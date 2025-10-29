Şirket Dizini
Xperi
  • Maaşlar
  • Yazılım Mühendisi

  • Tüm Yazılım Mühendisi Maaşları

Xperi Yazılım Mühendisi Maaşlar

Xperi şirketinde in India Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına ₹4.31M tutarındadır. Xperi şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/29/2025

Medyan Paket
company icon
Xperi
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Yıllık toplam
₹4.31M
Seviye
L3
Temel maaş
₹4.05M
Stock (/yr)
₹253K
Prim
₹0
Şirketteki yılı
3 Yıl
Deneyim yılı
12 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Xperi?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Stajyer Maaşları

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Xperi şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (25.00% yıllık)



SSS

Xperi şirketindeki in India Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹6,126,445 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Xperi şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹4,448,729 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar