Şirket Dizini
Cerner
Cerner Maaşlar

Cerner şirketinin maaşları alt seviyede Ürün Müdürü için yıllık $2,387 toplam tazminattan üst seviyede Satış için $195,640 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Cerner. Son güncellenme: 11/14/2025

Yazılım Mühendisi
Software Engineer $8.7K
Associate Senior Software Engineer $11.8K
Senior Software Engineer $19.6K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Backend Yazılım Mühendisi

Yönetim Danışmanı
Median $58.3K
Çözüm Mimarı
Median $91.4K

İş Operasyonları
$53.3K
İş Analisti
$49.8K
Müşteri Hizmetleri
$51.7K
Veri Analisti
$68.7K
Veri Bilimi Müdürü
$58.1K
Veri Bilimci
$63.7K
İnsan Kaynakları
$14.1K
Bilgi Teknolojisti (BT)
$124K
Ürün Tasarımcısı
Median $100K
Ürün Müdürü
$2.4K
Program Müdürü
Median $95.8K
Satış
$196K
Satış Mühendisi
$87.6K
Siber Güvenlik Analisti
$140K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$19.3K
Teknik Program Müdürü
Median $97.6K
Teknik Yazar
$88.6K
SSS

Cerner şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $195,640 tazminatla Satış at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Cerner şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $61,012 tutarındadır.

