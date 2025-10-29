Xero şirketinde in New Zealand Yazılım Mühendisi tazminatı Associate Software Engineer için year başına NZ$88.5K ile Lead Software Engineer için year başına NZ$186K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in New Zealand medyanı NZ$142K tutarındadır. Xero şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/29/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Associate Software Engineer
NZ$88.5K
NZ$84.3K
NZ$4.2K
NZ$0
Software Engineer
NZ$134K
NZ$121K
NZ$13.4K
NZ$0
Senior Software Engineer
NZ$154K
NZ$140K
NZ$13.9K
NZ$380.1
Lead Software Engineer
NZ$186K
NZ$167K
NZ$15.3K
NZ$4.3K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Xero şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)
