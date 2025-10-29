Şirket Dizini
Xero
Xero Yazılım Mühendisi Maaşlar

Xero şirketinde in New Zealand Yazılım Mühendisi tazminatı Associate Software Engineer için year başına NZ$88.5K ile Lead Software Engineer için year başına NZ$186K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in New Zealand medyanı NZ$142K tutarındadır. Xero şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/29/2025

Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Associate Software Engineer
(Giriş Seviyesi)
NZ$88.5K
NZ$84.3K
NZ$4.2K
NZ$0
Software Engineer
NZ$134K
NZ$121K
NZ$13.4K
NZ$0
Senior Software Engineer
NZ$154K
NZ$140K
NZ$13.9K
NZ$380.1
Lead Software Engineer
NZ$186K
NZ$167K
NZ$15.3K
NZ$4.3K
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Stajyer Maaşları

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Xero şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

SSS

Xero şirketindeki in New Zealand Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam NZ$186,432 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Xero şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in New Zealand için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat NZ$141,670 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar