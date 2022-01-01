Şirket Dizini
Ciena
Ciena Maaşlar

Ciena şirketinin maaşları alt seviyede Teknik Yazar için yıllık $33,419 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $275,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Ciena. Son güncellenme: 10/13/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
P1 $69.7K
P2 $84.9K
P3 $108K
P4 $105K

Backend Yazılım Mühendisi

Ağ Mühendisi

Kalite Güvence (KG) Yazılım Mühendisi

Embedded Systems Software Engineer

Donanım Mühendisi
P1 $67.7K
P3 $105K
P4 $155K

ASIC Engineer

Optik Mühendisi
Median $83.1K

Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $275K
İş Analisti
$86.7K
Müşteri Hizmetleri
$87.3K
Veri Bilimi Müdürü
$139K
Veri Bilimci
$78.9K
Yönetim Danışmanı
$180K
Pazarlama
$252K
Makine Mühendisi
$66.8K
Ürün Tasarımcısı
$101K
Satış
Median $116K
Satış Mühendisi
$150K
Çözüm Mimarı
$110K
Teknik Program Müdürü
$95.8K
Teknik Yazar
$33.4K
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Ciena şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)

SSS

Ciena şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $275,000 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Ciena şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $103,078 tutarındadır.

