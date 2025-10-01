VMware şirketinde in San Francisco Bay Area Yazılım Mühendisi tazminatı P1 için year başına $155K ile Senior Staff Engineer için year başına $601K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in San Francisco Bay Area medyanı $255K tutarındadır. VMware şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/1/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
MTS 1
$155K
$124K
$14.6K
$15.7K
MTS 2
$196K
$151K
$36.5K
$8.1K
MTS 3
$213K
$167K
$34.9K
$11.1K
Senior MTS
$265K
$197K
$46.4K
$21K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
VMware şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (12.50% altı aylık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (12.50% altı aylık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (12.50% altı aylık)
