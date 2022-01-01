Şirket Dizini
LivePerson Maaşlar

LivePerson şirketinin maaşları alt seviyede İdari Asistan için yıllık $24,097 toplam tazminattan üst seviyede Proje Müdürü için $402,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: LivePerson. Son güncellenme: 9/16/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $86.9K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $184K
Teknik Program Müdürü
Median $400K

Ürün Tasarımcısı
Median $132K
İdari Asistan
$24.1K
İş Analisti
$54.8K
Müşteri Hizmetleri
$137K
Veri Analisti
$62.4K
Veri Bilimi Müdürü
$235K
Veri Bilimci
Median $142K
İnsan Kaynakları
$143K
Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT)
$252K
Pazarlama
$120K
Ürün Müdürü
$132K
Program Müdürü
$201K
Proje Müdürü
$402K
İK Uzmanı
$166K
Çözüm Mimarı
$135K
SSS

LivePerson şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $402,000 tazminatla Proje Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
LivePerson şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $139,395 tutarındadır.

