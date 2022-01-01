Şirket Dizini
upGrad
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

upGrad Maaşlar

upGrad şirketinin maaşları alt seviyede Satış için yıllık $11,000 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $53,752 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: upGrad. Son güncellenme: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ürün Müdürü
Median $21.6K
Pazarlama
Median $27.3K
Yazılım Mühendisi
Median $53.8K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Satış
Median $11K
Veri Bilimci
Median $22.6K
İş Geliştirme
$11.8K
Ürün Tasarımcısı
$14.3K
Program Müdürü
$45.5K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$49.8K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

upGrad şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $53,752 tazminatla Yazılım Mühendisi pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
upGrad şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $22,635 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    upGrad için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Upkey
  • BYJU'S
  • Unacademy
  • DataCamp
  • D2L
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar