Unacademy
Unacademy Maaşlar

Unacademy şirketinin maaşları alt seviyede İş Geliştirme için yıllık $7,437 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $108,771 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Unacademy. Son güncellenme: 10/12/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $31.3K

Backend Yazılım Mühendisi

Ürün Müdürü
Median $28.8K
Muhasebeci
$101K

İş Analisti
$29.9K
İş Geliştirme
$7.4K
Veri Analisti
$30.1K
Veri Bilimci
$42.6K
İnsan Kaynakları
$63.9K
Pazarlama
$48.4K
Ürün Tasarımcısı
$21.6K
Program Müdürü
$26.2K
Satış
Median $8.1K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $109K
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
Options

Unacademy şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (25.00% yıllık)

SSS

Diğer Kaynaklar