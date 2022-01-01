Treasure Data Maaşlar

Treasure Data şirketinin maaşları alt seviyede Teknik Program Müdürü için yıllık $75,750 toplam tazminattan üst seviyede Ürün Müdürü için $225,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Treasure Data . Son güncellenme: 10/27/2025