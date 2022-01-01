Şirket Dizini
Treasure Data
Treasure Data Maaşlar

Treasure Data şirketinin maaşları alt seviyede Teknik Program Müdürü için yıllık $75,750 toplam tazminattan üst seviyede Ürün Müdürü için $225,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Treasure Data. Son güncellenme: 10/27/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Yazılım Mühendisi
Median $195K
Ürün Müdürü
Median $225K
Veri Analisti
$81.6K

Veri Bilimci
$111K
Pazarlama
$222K
Ürün Tasarımcısı
$145K
Satış
$205K
Satış Mühendisi
$102K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$208K
Çözüm Mimarı
$121K
Technical Account Manager
$173K
Teknik Program Müdürü
$75.7K
SSS

Treasure Data şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $225,000 tazminatla Ürün Müdürü pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Treasure Data şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $159,293 tutarındadır.

