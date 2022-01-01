Şirket Dizini
Proofpoint
Proofpoint Maaşlar

Proofpoint şirketinin maaşları alt seviyede Veri Bilimci için yıllık $72,436 toplam tazminattan üst seviyede Pazarlama için $543,150 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Proofpoint. Son güncellenme: 9/17/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
L2 $148K
L3 $161K
L4 $207K
L5 $221K
L6 $306K
L7 $322K

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Muhasebeci
Median $134K
Veri Bilimi Müdürü
Median $420K

Ürün Müdürü
Median $225K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $394K
Satış
Median $142K
İş Analisti
$79.6K
Veri Bilimci
$72.4K
Mali Analист
$112K
İnsan Kaynakları
$169K
Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT)
$265K
Pazarlama
$543K
Ürün Tasarımcısı
$134K
İK Uzmanı
$154K
Siber Güvenlik Analisti
$127K
Teknik Program Müdürü
$186K
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Proofpoint şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (25.00% yıllık)

Proofpoint şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $543,150 tazminatla Pazarlama at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Proofpoint şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $169,150 tutarındadır.

