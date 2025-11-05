Şirket Dizini
ThoughtFocus
ThoughtFocus Yazılım Mühendisi Maaşlar

ThoughtFocus şirketinde in India Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına ₹707K tutarındadır. ThoughtFocus şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025

Medyan Paket
company icon
ThoughtFocus
Software Engineer
Pune, MH, India
Yıllık toplam
₹707K
Seviye
-
Temel maaş
₹707K
Stock (/yr)
₹0
Prim
₹0
Şirketteki yılı
1 Yıl
Deneyim yılı
5 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir ThoughtFocus?
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
SSS

ThoughtFocus şirketindeki in India Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹1,299,405 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
ThoughtFocus şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹707,140 tutarındadır.

