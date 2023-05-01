Şirket Dizini
THINK Surgical
THINK Surgical Maaşlar

THINK Surgical şirketinin maaşları alt seviyede Biyomedikal Mühendisi için yıllık $71,244 toplam tazminattan üst seviyede Ürün Tasarım Müdürü için $165,825 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: THINK Surgical. Son güncellenme: 11/15/2025

Yazılım Mühendisi
Median $163K
Biyomedikal Mühendisi
$71.2K
Ürün Tasarımcısı
$159K

Ürün Tasarım Müdürü
$166K
SSS

THINK Surgical şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $165,825 tazminatla Ürün Tasarım Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
THINK Surgical şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $160,683 tutarındadır.

