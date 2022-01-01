Zimmer Biomet Maaşlar

Zimmer Biomet şirketinin maaşları alt seviyede Teknik Program Müdürü için yıllık $50,736 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $197,985 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Zimmer Biomet . Son güncellenme: 11/14/2025