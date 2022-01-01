Şirket Dizini
Zimmer Biomet
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

Zimmer Biomet Maaşlar

Zimmer Biomet şirketinin maaşları alt seviyede Teknik Program Müdürü için yıllık $50,736 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $197,985 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Zimmer Biomet. Son güncellenme: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Makine Mühendisi
Median $100K

Kalite Mühendisi

Satış
Median $85K
Biyomedikal Mühendisi
$124K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
İş Analisti
Median $105K
Veri Bilimci
$78.4K
Ürün Tasarımcısı
$66.1K
Ürün Tasarım Müdürü
$177K
Yazılım Mühendisi
$198K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$102K
Teknik Program Müdürü
$50.7K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

Zimmer Biomet şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $197,985 tazminatla Yazılım Mühendisi at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Zimmer Biomet şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $101,000 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Zimmer Biomet için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Henry Schein
  • Dentsply Sirona
  • Hologic
  • Cerner
  • General Motors
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar