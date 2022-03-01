Şirket Dizini
Tencent Holdings
Burada mı Çalışıyorsunuz? Şirketinizi Talep Edin

Tencent Holdings Maaşlar

Tencent Holdings'nin maaş aralığı, alt uçta İş Analisti için yıllık toplam ücrette $43,084'den üst uçta Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT) için $666,650'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Tencent Holdings. Son güncelleme: 8/16/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin dolar+ (bazen 300 bin dolar+) artışlar elde ettik.Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu her gün yapan işe alım uzmanları.

İş Analisti
$43.1K
İş Geliştirme
$108K
Veri Bilimcisi
$63.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$667K
Hukuk
$301K
Ortak Yöneticisi
$158K
Ürün Yöneticisi
$55.9K
Yazılım Mühendisi
$102K
Unvanınız eksik mi?

Tüm maaşları şurada arayın: ücret sayfamızda veya maaşınızı ekleyin sayfanın kilidini açmaya yardımcı olmak için.


SSS

Tencent Holdings'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $666,650 ücretle Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT) at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Tencent Holdings'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $104,824'dır.

Öne Çıkan İşler

    Tencent Holdings için öne çıkan iş bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Kakao
  • Airtel India
  • Vodafone
  • Serco
  • Mail.ru Group
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar