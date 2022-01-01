Şirket Dizini
Tango
Tango Maaşlar

Tango şirketinin maaşları alt seviyede Ürün Tasarımcısı için yıllık $42,210 toplam tazminattan üst seviyede Ürün Müdürü için $92,852 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Tango. Son güncellenme: 10/12/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $86.4K
Veri Analisti
$66.1K
Veri Bilimci
$51.7K

Pazarlama Operasyonları
$90.1K
Ürün Tasarımcısı
$42.2K
Ürün Müdürü
$92.9K
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Tango şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)

SSS

Tango şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $92,852 tazminatla Ürün Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Tango şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $76,265 tutarındadır.

