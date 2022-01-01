Şirket Dizini
Waymo
Waymo Maaşlar

Waymo şirketinin maaşları alt seviyede Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT) için yıllık $59,623 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $950,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Waymo. Son güncellenme: 8/28/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
L3 $236K
L4 $317K
L5 $419K
L6 $576K
L7 $900K

Makine Öğrenmesi Mühendisi

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Üretim Yazılım Mühendisi

Sistem Mühendisi

Araştırma Bilimci

Teknik Program Müdürü
L4 $254K
L5 $327K
L6 $457K
Veri Bilimci
L4 $255K
L5 $339K

Donanım Mühendisi
L5 $394K
L6 $479K
Ürün Müdürü
Median $418K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $950K
Program Müdürü
Median $194K
İnsan Kaynakları
Median $145K
İK Uzmanı
Median $173K
Makine Mühendisi
Median $378K
Muhasebeci
$98K

Teknik Muhasebeci

İş Operasyonları Müdürü
$358K
İş Analisti
$392K
İş Geliştirme
$510K
Veri Bilimi Müdürü
$390K
Mali Analист
$265K
Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT)
$59.6K
Pazarlama Operasyonları
$209K
Ürün Tasarımcısı
$118K
Proje Müdürü
$543K
UX Araştırmacısı
$125K
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
WMU

Waymo şirketinde, WMUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)

WMUs are Waymo's version of RSUs

SSS

Waymo şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $950,000 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Waymo şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $338,893 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar