STR Maaşlar

STR şirketinin maaşları alt seviyede Makine Mühendisi için yıllık $143,000 toplam tazminattan üst seviyede Proje Müdürü için $205,774 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: STR. Son güncellenme: 10/26/2025

Yazılım Mühendisi
Median $145K

Araştırma Bilimci

Veri Bilimci
Median $160K
Makine Mühendisi
Median $143K

Proje Müdürü
$206K
Çözüm Mimarı
$196K

Cloud Security Architect

SSS

STR şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $205,774 tazminatla Proje Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
STR şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $160,000 tutarındadır.

