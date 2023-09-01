Şirket Dizini
Squid Cloud
Squid Cloud Maaşlar

Squid Cloud şirketinin medyan maaşı İş Geliştirme için $83,067 tutarındadır. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Squid Cloud. Son güncellenme: 11/30/2025

İş Geliştirme
$83.1K
Squid Cloud şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $83,067 tazminatla İş Geliştirme at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Squid Cloud şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $83,067 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

